USA : La Chambre censure un élu démocrate pour avoir enquêté sur Trump

par Gram Slattery WASHINGTON, 22 juin (Reuters) - La Chambre américaine des représentants, contrôlée par les républicains, a voté mercredi en faveur d'une censure contre le démocrate Adam Schiff, une mesure rare destinée à punir celui-ci pour avoir été à la tête d'une enquête parlementaire contre Donald Trump lors du mandat de ce dernier à la Maison blanche. L'élue d'extrême droite Anna Paulina Luna, qui a proposé la mesure, a estimé que l'enquête parlementaire sur la collusion présumée entre la campagne Trump et la Russie en 2016 relevait de motivations politiques et avait un caractère mensonger. Historiquement rares à la Chambre des représentants, les censures entraînent traditionnellement l'ouverture d'une enquête contre l'élu concerné par la commission d'éthique de la Chambre. Après l'adoption de la mesure, dans les lignes partisanes, avec 213 voix contre 209, les démocrates ont exprimé leur colère, criant leur "honte" à destination du speaker de la Chambre, le républicain Kevin McCarthy. Depuis 2019 et l'ouverture d'une enquête ayant abouti à une première procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump, Adam Schiff est régulièrement la cible d'attaques des républicains. La précédente censure à la Chambre remontait à 2021 - la première en une décennie - et visait le républicain Paul Gosar pour avoir partagé une vidéo d'animation le montrant en train de tuer l'élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez. (Reportage Gram Slattery, avec Moira Warburton; version française Jean Terzian)