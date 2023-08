USA : L'ouragan Idalia pourrait atteindre la catégorie 4 lorsqu'il touchera terre-NHC

30 août (Reuters) - L'ouragan Idalia, qui se rapproche des côtes américaines, pourrait atteindre la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson - qui en compte 5 - lorsqu'il touchera terre en Floride mercredi matin, a annoncé tard mardi soir le National Hurricane Center (NHC). La tempête tropicale, actuellement classée en catégorie 2, se trouve à environ 200 kilomètres à l'est de la ville de Tampa, sur la côte occidentale de l'Etat de Floride, avec des vents de 175 km/h, a indiqué le centre de prévisions météorologiques basé à Miami. (Reportage Deep Vakil; version française Camille Raynaud)