USA : L'inflation PCE recule encore en novembre

22 décembre (Reuters) - L'inflation aux Etats-Unis a de nouveau ralenti en novembre, tombant davantage sous le seuil de 3% en rythme annuel, ce qui devrait alimenter les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en mars prochain. L'indice PCE des prix à la consommation - une mesure très surveillée par la banque centrale - a baissé de 0,1% sur un mois en novembre. Sur un an, il progresse de 2,6%, contre 2,9% (révisé) en octobre. Ce dernier mois était le premier depuis mars 2021 à connaître un taux d'inflation PCE inférieur à 3%. L'indice d'inflation de base "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a progressé de 0,1% sur un mois après +0,1% (révisé) en octobre. Sur un an, il ressort à 3,2%, contre 3,4% (révisé) en octobre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de l'indice "core PCE" de 0,2% sur un mois et de 3,3% sur un an. Parallèlement, les dépenses de consommation des ménages américains ont progressé en novembre de 0,2% en données ajustées, après +0,1% (révisé) en octobre et alors que les économistes interrogés par Reuters visaient une progression de 0,3%. (rédigé par française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)