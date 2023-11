USA : L'inflation en passe d'enregistrer sa plus forte baisse "depuis 71 ans", dit Goolsbee

28 novembre (Reuters) - L'inflation globale aux Etats-Unis diminue à un rythme jamais observé depuis les années 1950, a déclaré mardi Austan Goolsbee, le président de la Réserve fédérale de Chicago. "Dans l'ensemble, nous avons fait des progrès en ce qui concerne l'inflation, hors du secteur alimentaire. Elle diminue, elle n'a pas encore atteint son objectif, mais sur l'année 2023, nous sommes en passe d'enregistrer la plus forte baisse du taux d'inflation en 71 ans", a-t-il dit lors de la conférence annuelle de la banque sur ses perspectives dans le secteur agroalimentaire. (Reportage Ann Saphir, version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)