USA : L'inflation a ralenti considérablement en novembre

par Lucia Mutikani WASHINGTON (Reuters) - Les prix aux Etats-Unis ont reculé en novembre pour la première fois depuis plus de trois ans et demi, permettant à l'inflation de revenir en dessous des 3% en rythme annuel, ce qui renforce l'espoir des marchés financiers d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine dès le mois de mars. Les données publiées vendredi par le département américain du Commerce montrent également que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué de s'atténuer le mois dernier. Ce ralentissement a permis aux ménages d'accroître leur pouvoir d'achat, ce qui soutient les dépenses de consommation et l'économie dans son ensemble alors que l'année touche à sa fin. "Le président (de la Fed) (Jerome) Powell n'aurait pas pu rêver d'un meilleur cadeau cette année", commente Sal Guatieri, économiste chez BMO Capital Markets, à Toronto. "Pour le moment au moins, la situation s'avère meilleure que ce que la Fed ou presque tout le monde aurait pu imaginer au début de l'année. Même si la Fed ne se précipitera pas pour réduire les taux, ce n'est probablement plus qu'une question de temps", a-t-il ajouté. L'inflation, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), indicateur préféré de la Fed, a reculé de 0,1% le mois dernier, a précisé le département du Commerce. Il s'agit de la première baisse mensuelle de l'indice des prix PCE depuis avril 2020 et elle fait suite à une stagnation (0,0%) en octobre. Les prix des produits alimentaires ont légèrement baissé, de 0,1% et les prix de l'énergie, de 2,7%. Au cours des 12 mois à novembre, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,6% après avoir progressé de 2,9% en octobre. Ce mois était le premier depuis mars 2021 où l'indice annuel des prix PCE est inférieur à 3%. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient que l'indice des prix PCE resterait inchangé et augmenterait de 2,8% sur un an. En excluant les éléments volatils comme l'alimentation et de l'énergie, l'indice des prix PCE a augmenté de 0,1% en novembre, comme en octobre. En rythme annuel, l'indice des prix PCE de base a progressé de 3,2% en novembre, soit la plus faible hausse depuis avril 2021, après une augmentation de 3,4% en octobre. BAISSE ATTENDUE DE 125 POINTS DES TAUX EN 2024 La Fed a un objectif d'inflation de 2%. Selon le baromètre FedWatch du groupe CME, les marchés financiers tablent avec une probabilité de 82,5% sur une baisse d'au moins 25 points de base des taux de la Fed en mars. Ils prévoient que les coûts d'emprunts seront amputés de 125 points de base d'ici septembre 2024. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule vendredi d'environ un point de base, à 3,8894% contre un pic de plus de 5% touché en octobre. Aux changes, le dollar perd 0,31% face à un panier de devises de référence. En Bourse, vers 15h30 GMT, le Dow Jones avance de 0,29%, le Standard & Poor's 500 de 0,49% et le Nasdaq de 0,48%. La Fed a décidé la semaine dernière, comme attendu, de maintenir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% pour la troisième fois consécutive, tandis que son président Jerome Powell a indiqué que le taux directeur de la banque centrale se rapprochait sinon avait déjà atteint son pic. Depuis mars 2022, elle a relevé ses taux directeurs de 525 points de base. Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique américaine, ont augmenté de 0,2% le mois dernier. Les données d'octobre ont été révisées pour montrer une hausse des dépenses de 0,1% au lieu des 0,2% annoncés précédemment. Les économistes prévoyaient une hausse des dépenses de 0,3%. Corrigées de l'inflation, les dépenses de consommation ont augmenté de 0,3%. Cette statistique s'ajoute aux données de cette semaine suggérant que l'économie retrouve une certaine vigueur. Cette série de données optimistes a incité les économistes à revoir à la hausse leurs estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le trimestre en cours, estimant qu'il pourrait atteindre un taux annualisé de 2,7%. L'économie américaine a progressé à un rythme de 4,9% au troisième trimestre. (Reportage Lucia Mutikani, version française Claude Chendjou et Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)