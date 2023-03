USA : L'inflation a ralenti comme prévu en février

WASHINGTON, 14 mars (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont ralenti comme prévu en février sur un mois et en rythme annuel mais restent à des niveaux élevés, montrent les données officielles publiées mardi. L'indice des prix à la consommation (CPI) du département du Travail s'est établi à 0,4% le mois dernier et affiche un ralentissement à 6,0% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,4% d'un mois sur l'autre et une progression de 6,0% en rythme annuel. L'indice CPI de base ("core"), qui exclut les éléments volatils comme les produits alimentaires et l'énergie, est ressorti en hausse de 0,5% en février et sur un an sa progression revient à 5,5%, contre un consensus Reuters de respectivement +0,4% et +5,5%. Sur les marchés financiers, le rendement des Treasuries à dix ans monte de sept points de base, à 3,585%, et celui à deux ans de 22,7 points, à 4,257%, après la publication de ces données. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)