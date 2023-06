USA : L'indice "Philly Fed" recule légèrement moins que prévu en juin

15 juin (Reuters) - Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont légèrement moins dégradées que prévu en juin, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi. L'indice "Philly Fed" ressort à -13,7 après -10,4 en mai. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -14,0. La composante des nouvelles commandes s'est dégradé à -11 contre -8,9 le mois dernier, tandis que le sous-indice des perspectives d'activité à six mois a rebondi à 12,7 après -10,3 en mai. Le sous-indice de l'emploi s'est amélioré à -0,4 contre -8,6 en mai, et celui des prix acquittés a légèrement reculé à 10,5 contre 10,9 le mois dernier. (Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)