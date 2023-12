USA : L'indice "Philly Fed" chute plus qu'attendu en décembre

USA : L'indice "Philly Fed" chute plus qu'attendu en décembre













21 décembre (Reuters) - Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont dégradées en décembre, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale. L'indice "Philly Fed" a reculé à -10,5 après -5,9 en novembre.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de -3,0. La composante des nouvelles commandes est tombée à -25,6? contre +1,3 un mois plus tôt, tandis que celle des perspectives d'activité à six mois a rebondi à 12,1? après -2,1 en novembre. Le sous-indice de l'emploi ressort à -1,7? contre 0,8 en novembre????? et celui des prix acquittés a augmenté à 25,1? après 14,8 le mois précédent. (Rédigé par Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)