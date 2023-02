USA : L'indice ISM manufacturier inférieur aux attentes en janvier

WASHINGTON, 1er février (Reuters) - La contraction de l'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est accentuée en janvier, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. L'indice ISM manufacturier a baissé à 47,4 le mois dernier, au plus bas depuis mai 2020, contre 48,4 en décembre. Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient en moyenne à 48,0. Il s'agit de son troisième mois de contraction consécutif et un chiffre inférieur à 48,7 est considérée comme compatible avec une récession dans l'ensemble de l'économie. Pris de court l'an dernier par l'accélération de l'inflation, la Réserve fédérale a opéré son plus rapide resserrement monétaire depuis les années 1980, ce qui nuit à la demande de biens, essentiellement achetés à crédit. L'appréciation du dollar et l'affaiblissement de la demande mondiale impactent également le secteur. Le sous-indice des commandes nouvelles a également fléchi, à 42,5 contre 45,1. Celui de l'emploi a légèrement reculé à 50,6, contre 50,8 en décembre, et celui des prix acquittés est remonté à 44,5 après 39,4. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)