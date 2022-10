USA : L'indice ISM manufacturier au plus bas depuis mai 2020

WASHINGTON, 3 octobre (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis a progressé en septembre à son rythme le plus faible en près de deux ans et demi et l'indice des nouvelles commandes s'est contracté dans un contexte de relèvement des taux d'intérêt qui ont sans doute pesé sur la demande, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.

La croissance de l'indice ISM manufacturier a ralenti à 50,9 le mois dernier, au plus bas depuis mai 2020, contre 52,8 en août.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 52,8, la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité.

Le sous-indice des nouvelles commandes a fléchi à 47,1 en septembre, également au plus bas depuis mai 2020, après 51,3 en août, et celui de l'emploi a reculé à 48,7 après 54,2.

La composante des prix acquittés est ressortie à 51,7 en septembre, à un creux depuis juin 2020, après 52,5 le mois précédent. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)