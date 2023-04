USA : L'indice ISM des services bien plus faible que prévu en mars

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a ralenti plus que prévu en mars, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. L'indice ISM des services a reculé à 51,2 contre 55,1 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 54,5. Le sous-indice des nouvelles commandes reçues par les sociétés de services a lui aussi reculé de façon très nette, à 52,2 après 62,6 en février et celui de l'emploi est ressorti à 53,1, contre 54,0 un mois plus tôt. Le sous-indice des prix payés par les entreprises a baissé à 59,5 après 65,6 le mois précédent. (Reportage Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)