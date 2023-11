USA : L'ex-policier condamné pour la mort de George Floyd poignardé en prison

(Actualisé avec communiqué du Bureau fédéral des prisons, NYT, détails) 24 novembre (Reuters) - L'ancien agent de la police de Minneapolis Derek Chauvin, condamné pour avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020, a été grièvement blessé après avoir été poignardé vendredi dans une prison fédérale, a rapporté l'agence Associated Press, citant une personne au fait de la question. La mort de George Floyd avait provoqué un vaste mouvement de contestation contre les discriminations raciales et les violences policières. Le Bureau fédéral des prisons, chargé de l'administration des prisons fédérales aux Etats-Unis, a déclaré qu'un prisonnier avait été attaqué à la prison fédérale de Tucson, dans l'Arizona, sans toutefois confirmer qu'il s'agissait de Derek Chauvin. Selon Associated Press, citant une source qui - n'étant pas autorisée à discuter de l'attaque - a demandé à conserver l'anonymat, Derek Chauvin aurait été attaqué par un autre prisonnier. Le New York Times a également rapporté que Derek Chauvin avait été poignardé, citant deux personnes au fait de la question. Le Bureau fédéral des prisons a indiqué dans un communiqué que des employés de la prison étaient intervenus et avaient "pris des mesures pour sauver la vie" d'une personne, qui a été transportée à l'hôpital par les services d'urgence. Aucun employé de la prison n'a été blessé dans l'incident, qui s'est déroulé à 12h30 heure locale (19h30 GMT). Un porte-parole du Bureau fédéral des prisons a déclaré qu'il ne fournirait aucun détail supplémentaire. Derek Chauvin, 47 ans, a été condamné par la justice de l'Etat du Minnesota pour meurtre et homicide involontaire pour avoir provoqué la mort de George Floyd en mai 2020 en pressant pendant neuf minutes son genou contre le cou du suspect afro-américain, malgré les supplications de ce dernier qui disait ne plus pouvoir respirer. L'ancien policier a également été condamné à 21 ans de prison pour avoir violé les droits civiques de George Floyd lors de l'arrestation de ce dernier. (Reportage Daniel Trotta et Steve Gorman; version française Camille Raynaud)