USA : L'emploi privé accélère en février, montre l'enquête ADP

USA : L'emploi privé accélère en février, montre l'enquête ADP













WASHINGTON, 8 mars (Reuters) - Le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois qu'attendu en février, montre mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Cette enquête recense 242.000 créations de postes le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 200.000. ADP a révisé en hausse les résultats de l'enquête de janvier, qui font état désormais de 119.000 emplois créés, contre 106.000 initialement. A Wall Street, les contrats à terme sur les principaux indices boursiers creusaient leurs pertes après la publication de cette statistique. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)