USA : L'emploi en forme, mais la hausse des salaires se tasse

par Lucia Mutikani WASHINGTON, 10 mars (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en février, ce qui devrait encourager la Réserve fédérale à relever ses taux d'intérêt plus longtemps, bien que la croissance salariale a montré des signes de modération. Le département du Travail a fait état vendredi de 311.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier et a révisé à la baisse le chiffre de janvier, à 504.000 contre 517.000 annoncé initialement. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 205.000 créations de postes en janvier, leurs estimations s'échelonnant entre 78.000 et 325.000. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,2%, après avoir progressé de 0,3% en janvier, ce qui porte sa progression sur un an à 4,6%, contre 4,7% donné par le consensus Reuters. Le taux de chômage a augmenté à 3,6% en février alors que le consensus le donnait 3,4%, comme le mois précédent. (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)