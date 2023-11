USA : L'activité manufacturière s'est contractée plus que prévu en octobre

USA : L'activité manufacturière s'est contractée plus que prévu en octobre













1er novembre (Reuters) - L'activité manufacturière aux Etats-Unis s'est contractée plus que prévu en octobre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi. L'indice ISM manufacturier est ressorti à 46,7 contre 49,0 en septembre. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre stable à 49,0 en octobre. L'indice, qui a touché en juin un plus bas depuis mai 2020 à 46,0, est coincé sous la barre de 50 qui sépare la contraction d'une croissance de l'activité depuis novembre dernier. Le sous-indice des nouvelles commandes est passé de 49,2 en septembre à 45,5 le mois dernier, tandis que l'indice des prix payés par les fabricants a augmenté à 45,1 contre 43,8. L'emploi dans les usines a pour sa part reculé de 51,2 en septembre à 46,8 en octobre. (Rédigé par Diana Mandiá)