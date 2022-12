USA : L'activité économique se dégrade plus que prévu en décembre (PMI)

WASHINGTON, 16 décembre (Reuters) - L'activité économique aux Etats-Unis s'est contractée davantage en décembre et les nouvelles commandes sont tombées à leur plus bas niveau en un peu plus de deux ans et demi mais le ralentissement de la demande a permis d'atténuer significativement les pressions inflationnistes.

L'indice PMI "flash" composite, qui regroupe le secteur de l'industrie manufacturière et celui des services, s'est établi ce mois-ci à 44,6 après 46,4 en novembre, montrent les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats publiés vendredi.

Il s'agit du sixième mois consécutif où cet indice est inférieur à la barre des 50 séparant contraction et expansion de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters l'attendaient à 47,0 ce mois-ci.

Le sous-indice des nouvelles commandes a reflué à 45,8, au plus bas depuis mai 2020, après 46,2 en novembre.

Selon S&P Global "les charges liées aux coûts ont augmenté au rythme le plus lent depuis octobre 2020" tandis que "les entreprises du secteur privé ont enregistré une légère hausse des charges de production".

Cela suggère que le récent ralentissement de la hausse des prix à la consommation et à la production pourrait se prolonger l'année prochaine, ce qui constituerait un soulagement pour les consommateurs dont le pouvoir d'achat est affecté par une inflation élevée.

Le PMI "flash" manufacturier seul est ressorti à 46,2 en décembre, au plus bas depuis 31 mois, après 47,7 en novembre et un consensus également à 47,7.

Le PMI "flash" des services, lui, a reculé à 44,4 après 46,2 en novembre et un consensus à 46,8. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)