USA, Japon et Corée du Sud renforceront leurs liens contre les "provocations" nord-coréennes

TOKYO, 26 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon se sont engagés mercredi à renforcer leur coopération face aux "provocations" nord-coréennes, estimant que les actions de Pyongyang constituaient une menace à la stabilité dans la région.

Washington et ses alliés estiment que la Corée du Nord pourrait reprendre ses essais nucléaires, les premiers depuis 2017, alors que Pyongyang a déjà lancé de nombreux missiles balistiques cette année.

"La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon sont convenus qu'une réponse d'ampleur serait nécessaire si la Corée du Nord procédait à un septième essai nucléaire", a déclaré le ministre des Affaires étrangères sud-coréen lors d'une conférence de presse commune organisée à Tokyo à l'issue d'une réunion avec ses homologues américain et japonais. (Reportage Kiyoshi Takenaka, Hyonhee Shin et Soo-hyang Choi, rédigé par Chang-Ran Kim; version française Camille Raynaud)