USA/ISM : L'activité des services croît moins que prévu en février, l'emploi en contraction

USA/ISM : L'activité des services croît moins que prévu en février, l'emploi en contraction













5 mars (Reuters) - La croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis a été moins forte que prévu en février, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mardi, qui montre que les nouvelles embauches ont diminué. L'indice ISM des services est ressorti à 52,6 après 53,4 en janvier. Les économistes interrogés par Reuters attendaient en moyenne un chiffre de 53,0, la barre des 50 séparant croissance et contraction de l'activité. Le sous-indice des prix acquittés a reculé à 58,6 points, contre 64,0 en janvier. A lire aussi... Certains économistes considèrent le sous-indice ISM des prix payés dans les services comme un bon indicateur avancé de l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE). L'emploi dans le secteur a reculé à 48,0 en février contre 50,5 le mois précédent. La composante des nouvelles commandes reçues par les entreprises de services est pour sa part passée de 55,0 à 56,1 en février. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)