USA/Immobilier : Nouvelle baisse du sentiment des promoteurs en décembre

19 décembre (Reuters) - La confiance des professionnels de l'immobilier aux Etats-Unis s'est dégradée en décembre pour le douzième mois consécutif, un record, montre lundi l'enquête mensuelle de la fédération NAHB.

Son indice de confiance a reculé de deux points à 31, contre 34 pour le consensus Reuters. L'indicateur de la NAHB n'avait plus atteint ce seuil depuis juin 2012, hors période COVID. En outre, son recul ininterrompu depuis décembre 2021 représente la plus longue série de baisse depuis le début de la statistique au milieu des années 1980.

Un indice inférieur à 50 traduit une majorité d'opinions défavorables sur l'évolution du marché.

Jusqu'à présent, c'est le marché du logement qui a subi le contrecoup le plus marqué de la rapide remontée des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Les taux de prêt immobilier ont dépassé en octobre 7% - un plus haut depuis 2001 - et les ventes de logements neufs et existants ont chuté de plus de 30% de janvier à octobre. (Dan Burns, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)