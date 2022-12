USA/Immobilier : 10e mois de recul des reventes de logements en novembre

WASHINGTON, 21 décembre (Reuters) - Les reventes de logements aux Etats-Unis ont reculé en novembre à leur plus bas niveau depuis deux ans et demi, le marché immobilier continuant à être sous la pression de taux hypothécaires élevés.

La National Association of Realtors (NAR) a fait état mercredi d'une baisse de 7,7% des reventes le mois dernier à 4,09 millions en rythme annualisé, un plus bas depuis mai 2020.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une diminution des reventes de logements à 4,2 millions, après 4,43 millions en octobre.

Ces ventes affichent un recul depuis dix mois consécutifs, du jamais vu depuis 1999.

La hausse des coûts du crédit liée à la remontée des taux de la Réserve fédérale pèse sur le marché américain des logements.

Le taux moyen d'un prêt hypothécaire à 30 ans a augmenté à plus de 7% récemment, un pic depuis 2002, avant de revenir à 6,31% la semaine dernière, un niveau deux fois plus élevé qu'il y a un an à la même période, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac.

Le prix médian de revente a augmenté de 3,5% sur un an en novembre à 370.700 dollars.

Tableau (Lucia Mutikani, version française Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)