USA : Hausse plus forte que prévu des dépenses de consommation, l'inflation stagne

USA : Hausse plus forte que prévu des dépenses de consommation, l'inflation stagne













31 août (Reuters) - La croissance des dépenses de consommation aux Etats-Unis a accéléré en juillet, mais la stagnation de l'inflation sur la même période conforte l'hypothèse d'un statu quo sur les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre. Les données publiées jeudi par le département du Commerce montrent que les dépenses de consommation aux Etats-Unis, qui représentent plus des deux tiers de l'activité économique du pays, ont augmenté en juillet de 0,8% en données ajustées. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,7%. La statistique de juin a été révisée à la hausse, à 0,6%, au lieu de 0,5% annoncée initialement. La consommation a été stimulée par les dépenses en biens et services. Le ralentissement de l'inflation, la bonne santé du marché du travail et le niveau élevé des salaires contribuent à soutenir les dépenses de consommation et l'économie. L'indice PCE des prix à la consommation a augmenté de 0,2% en juillet sur un mois, une progression identique à celle du mois de juin. Sa hausse sur un an s'établit à 3,3% après 3% en juin. L'indice d'inflation de base "core PCE", très surveillé par la Réserve fédérale et qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a augmenté de 0,2%. Sur un an, sa progression est de 4,2%, contre 4,1% un mois plus tôt. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2% sur un mois et sur 4,2% sur un an. (Reportage Lucia Mutikani, version française Diana Mandiá, édité par Claude Chendjou)