USA : Hausse plus forte que prévu des créations d'emplois en février

PARIS, 8 mars (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en février, montre le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi. Ce rapport recense 275.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, contre 229.000 (révisé de 353.000) en janvier, alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne seulement 200.000. Le taux de chômage est monté à 3,9% en février contre 3,7% le mois précédent. La prévision Reuters était également de 3,7%. La hausse du salaire horaire moyen a, quant à elle, ralenti, à 0,1% en février, après +0,6% en janvier, contre un consensus de +0,3%. Sur une base annuelle, sa progression atteint 4,3% après +4,5% le mois précédent et un consensus de 4,4%. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)