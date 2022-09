USA : Hausse inattendue des ventes au détail en août

WASHINGTON, 15 septembre (Reuters) - Les ventes au détail aux Etats-Unis ont bénéficié d'un rebond inattendu au mois d'août, la baisse des prix des carburants semblant avoir profité aux autres catégories, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

Le département du Commerce a fait état d'une hausse de 0,3% des ventes par rapport à juillet alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une stagnation.

Les ventes de juillet, inchangées en première estimation, montrent après révision une baisse de 0,4%.

Hors automobiles, carburants, matériaux de construction et services alimentaires, les ventes au détail sont restées inchangées le mois dernier. Celles de juillet ont été revues à la baisse et ne montrent plus qu'une hausse de 0,3% contre +0,8% en première estimation.

Cette catégorie est la plus proche de celle retenue pour le calcul de la composante de la consommation dans les statistiques du produit intérieur brut (PIB). (Reportage Lucia Mutikani; version française Marc Angrand et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)