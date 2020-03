USA : Hausse inattendue des prix à la consommation en février

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont enregistré en février une hausse inattendue mais ils devraient repartir à la baisse avec l'impact de l'épidémie de coronavirus sur la demande de biens et de services, sans commune mesure avec les hausses de prix liées aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

Les statistiques publiées mercredi par le département du Travail montrent aussi une hausse régulière de l'inflation sous-jacente mais elles ne devraient pas remettre en cause les anticipations d'une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale à l'issue de sa réunion de la semaine prochaine.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,1% le mois dernier, comme en janvier, la hausse de ceux de l'alimentation et du logement compensant la baisse de ceux des carburants.

Sur un an, le CPI affiche une hausse de 2,3% après +2,5% en janvier; ce dernier chiffre marquait sa plus forte progression en rythme annuel depuis octobre 2018.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient pour février une stabilité des prix d'un mois sur l'autre et une hausse de 2,2% sur un an.

Hors produits alimentaires et énergie, ses composantes les plus volatiles, le CPI a augmenté de 0,2% en février, comme en janvier, et sa hausse sur un an a atteint 2,4% contre 2,3% un mois plus tôt.

(Lucia Mutikani, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)