USA : Hausse des offres d'emploi en décembre

30 janvier (Reuters) - Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a progressé en décembre, signe d'un marché du travail qui demeure résistant aux hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'oeuvre, ont rebondi à 9,026 millions en décembre, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publié mardi. Celles de novembre ont été revues à la hausse, à 8,925 millions, contre 8,790 millions annoncées initialement. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 8,750 millions d'offres d'emplois en décembre. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)