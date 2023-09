USA : Hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage, à 220.000

14 septembre (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 septembre à 220.000 contre 217.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 225.000 inscriptions au chômage. Les inscriptions de la semaine au 2 septembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 216.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 224.500 contre 229.500 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est élevé à 1,688 million lors de la semaine au 2 septembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,684 million (révisé) la semaine précédente. (Rédigé par Diana Mandiá, édité par Jean-Stéphane Brosse)