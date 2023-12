USA : Hausse des inscriptions au chômage, à 220.000

PARIS, 7 décembre (Reuters) - Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 2 décembre, à 220.000 contre 219.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 222.000 inscriptions au chômage. Les inscriptions de la semaine au 25 novembre ont été révisées en hausse par rapport à une estimation initiale de 218.000. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 220.750 contre 220.250 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités est ressorti à 1,861 million lors de la semaine au 25 novembre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,925 million la semaine précédente. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)