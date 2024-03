USA : Hausse de l'inflation en janvier sur un mois, conformément aux attentes

WASHINGTON, 29 février (Reuters) - Les prix américains à la consommation ont augmenté en janvier d'un mois sur l'autre mais affichent un ralentissement sur un an, à leur niveau le plus faible en près de trois ans, ce qui laisse planer un doute sur une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en juin. Les données publiées jeudi par le département du Commerce montrent que l'indice PCE des prix à la consommation a augmenté en janvier de 0,3% contre une hausse de 0,1% (révisé) en décembre. En glissement annuel, l'inflation de l'indice PCE a ralenti a 2,4%. Il s'agit de la plus faible augmentation en glissement annuel depuis février 2021, après une progression de 2,6% en décembre. Ces données sont conformes aux estimations des économistes interrogés par Reuters. A lire aussi... L'indice d'inflation de base "core PCE", qui exclut les éléments volatils que sont l'énergie et les produits alimentaires, a progressé de 0,4% en janvier, contre une hausse de 0,1% (révisé) en décembre. Sur un an, il ralenti à 2,8%, soit la plus faible progression depuis mars 2021, après avoir augmenté de 2,9% en décembre. (Reportage Lucia Mutikani ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)