USA : Google convient de verser 700 million de dollars pour régler un litige sur le Play store

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Google, propriété d'Alphabet, est convenu de payer 700 millions de dollars et de permettre une plus grande concurrence sur sa boutique en ligne d'applications pour smartphone, le Play store, selon un accord conclu pour régler un litige antitrust dont le contenu a été dévoilé lundi par un tribunal californien. Le géant technologique a indiqué dans un communiqué qu'il allait verser respectivement 630 millions de dollars et 70 millions de dollars aux consommateurs et aux Etats américains ayant déposé plainte devant un tribunal fédéral de San Francisco. Google était accusé de surfacturer les consommateurs via des restrictions illicites sur la distribution des applications pour appareils Android et d'appliquer des frais superflus aux transactions réalisées dans les applications. L'accord définitif d'un juge est requis pour valider l'accord de règlement à l'amiable. Google n'a reconnu aucune faute. Si l'Etat de Utah, principal plaignant, et d'autres ont annoncé en septembre qu'un accord avait été trouvé, les détails de celui-ci ont été gardés secrets en amont du procès antitrust de Google intenté par Epic Games, le développeur du jeu vidéo Fortnite. Un jury californien a donné raison la semaine dernière à Epic. (Reportage Mike Scarcella et Shivani Tanna; version française Jean Terzian)