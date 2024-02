USA : Forte hausse des créations d'emplois en janvier

(Actualisé avec la réaction des marchés) PARIS, 2 février (Reuters) - L'économie américaine a créé plus d'emplois d'emplois que prévu en janvier, montre le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi. Ce rapport recense 353.000 emplois non-agricoles créés le mois dernier aux Etats-Unis, contre 333.000 (révisé de 216.000) en décembre, alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne seulement 180.000. Le taux de chômage est resté stable à 3,7% en janvier comme le mois précédent, contre une prévision de 3,8%. Le salaire horaire moyen a, quant à lui, bondi de 0,6% en janvier, après +0,4% en décembre, contre un consensus de +0,3%. Sur une base annuelle, sa progression atteint 4,5% après +4,1% le mois précédent et un consensus de même ampleur. A Wall Street, les contrats à terme sur l'indice S&P-500 ont réduit leurs gains vendredi après la publication de ce rapport, qui atténue l'espoir d'une baisse rapide des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed). Les "futures" suggèrent désormais une ouverture de Wall Street en repli de 0,24 % pour le Dow Jones, en hausse de 0,22 % pour le Standard & Poor's 500 et en progression de 0,55 % pour le Nasdaq. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)