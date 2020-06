USA/Floyd: Rassemblement massif, dans le calme, à Washington

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Des dizaines de milliers de manifestants se sont amassés dans les rues de Washington et d'autres villes américaines samedi pour protester contre les discriminations raciales et les violences policières, une douzième journée consécutive de contestation suite au décès de George Floyd.

Un rassemblement devant le Mémorial Lincoln et une marche en direction de la Maison blanche ont constitué le plus grand rassemblement depuis le début du mouvement national provoqué par le décès de cet homme afro-américain âgé de 46 ans lors de son interpellation violente par la police de Minneapolis.

Les manifestants se sont rassemblés dans plusieurs grandes villes américaines - parmi lesquelles New York, Atlanta, Philadelphie, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Boston et Miami - de même que dans des communautés rurales plus petites.

"J'ai l'impression de faire partie de l'histoire et d'un groupe de personnes qui essaient de changer le monde pour tous", a déclaré Jamilah Muahyman, une habitante de Washington participant au rassemblement près de la Maison blanche.

L'une des manifestations les plus surprenantes a rassemblé près de 200 personnes à Vidor, ville de l'est du Texas connue pour ses liens de longue date avec le Ku Klux Klan.

Les rassemblements de samedi se sont tenus dans le calme, alors que les premières journées de manifestations - majoritairement pacifistes - avaient donné lieu à des débordements. Les pillages, incendies et dégradations qui ont émaillé la première semaine de contestation ont été pour la plupart attribués à des éléments externes cherchant à profiter de la situation et à des éléments criminels.

Le décès de George Floyd a provoqué une vague d'indignation mondiale, avec des manifestations organisées samedi en France, Grande-Bretagne, Australie ou encore au Japon pour protester contre les discriminations raciales et les violences policières.

(Nadita Bose, Lucas Johnson, Makini Brice; version française Jean Terzian)