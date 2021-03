USA et UE suspendent les surtaxes liées au conflit Airbus-Boeing

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES/WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne ont annoncé vendredi suspendre les surtaxes douanières liées à un conflit vieux de seize ans sur les aides publiques à l'aéronautique pour une période initiale de quatre mois.

Ce compromis porte sur les surtaxes imposées depuis octobre 2019 par Washington sur quelque 7,5 milliards de dollars (6,3 milliards d'euros) d'exportations européennes vers les Etats-Unis, notamment des produits alimentaires et des vins et spiritueux, et sur 4,5 milliards de dollars de produits américains à destination de l'UE.

Ce compromis va permettre de soulager le fardeau supporté par l'industrie de l'aéronautique et ses salariés et de concentrer les efforts sur la résolution du différend, ont fait savoir les deux blocs dans un communiqué.

Ces sanctions avaient été autorisées au préalable par l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre du différend entre les deux blocs sur les subventions à l'industrie aéronautique.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré dans un communiqué s'être entretenue par téléphone avec le président américain Joe Biden, ajoutant que tous deux étaient attachés à résoudre ce différend de plus de quinze ans.

"C'est une excellente nouvelle pour les entreprises des deux côtés de l'Atlantique, et un signal très positif pour notre coopération économique dans les années à venir", a-t-elle ajouté.

La Maison blanche a fait savoir que Joe Biden avait affirmé son soutien à l'Union européenne et son engagement à réparer et à revitaliser le partenariat entre les États-Unis et l'UE.

A Paris, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, s'est lui aussi félicité de cet accord.

"Enfin, nous sortons de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe, qui ne fait que des perdants", a-t-il dit. "Je me réjouis pour nos viticulteurs français. Nous devons continuer sur la voie de la coopération pour trouver un accord définitif."

Le Royaume-Uni avait annoncé jeudi un accord équivalent avec Washington.

Lors de leur entretien, Joe Biden et Ursula von der Leyen ont également discuté de la pandémie du COVID-19, de la lutte contre le changement climatique et du renforcement de la démocratie, ainsi que de la Chine, de la Russie ou encore de la Biélorussie et de l'Ukraine.

(Philip Blenkinsop à Bruxelles, David Lawder à Washingt et Leigh Thomas à Paris; version française Jean-Stéphane Brosse, Marc Angrand et Matthieu Protard)