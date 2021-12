USA et UE préoccupés par les actions maritimes "problématiques" de Pékin

WASHINGTON, 2 décembre (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé jeudi dans un communiqué commun leurs fortes préoccupations à l'égard des "actions problématiques et unilatérales" menées par Pékin en mer de Chine méridionale, en mer de Chine orientale et dans le détroit de Taiwan.

Une réunion dans le cadre du Dialogue sino-européen sur la Chine était organisée dans la journée à Washington et présidée par la numéro deux du département d'Etat américain, Wendy Sherman.

Washington et Bruxelles soulignent dans le communiqué "l'importance que les Etats-Unis et l'UE maintiennent des contacts continus et étroits sur nos approches respectives alors que nous investissons et faisons grandir nos économies, coopérons avec la Chine là où c'est possible, et gérons avec responsabilité notre concurrence et rivalité systémique avec la Chine".

Au cours de la réunion, indique le document, ont été évoquées les questions des violations des droits de l'homme en Chine, notamment dans le Xinjiang et au Tibet, et l'érosion de l'autonomie de Hong Kong.

Représentants américains et européens ont exprimé leurs "fortes préoccupations" à l'égard des actions maritimes "problématiques et unilatérales" de la Chine qui nuisent à la paix et à la sécurité dans la région et "ont un impact direct sur la sécurité et la prospérité des Etats-Unis et de l'Union européenne", dit le communiqué. (Reportage Tim Ahmann, David Brunnstrom et Michael Martina; version française Jean Terzian)