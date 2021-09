USA et UE entament des discussions sur les technologies et la Chine

PITTSBURGH/WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne ont entamé mercredi à Pittsburgh (Pennsylvanie) des discussions visant à resserrer leurs relations commerciales, notamment dans le domaine des technologies et des semi-conducteurs dans le but de mieux tenir tête à la Chine.

Le Conseil UE-Etats-Unis sur le Commerce et la Technologie (TTC) nouvellement créé va devoir aplanir les différends entre les deux blocs après le bras-de-fer entamé par l'administration de l'ancien président Donald Trump sur l'acier et l'aluminium.

La première réunion de ce nouveau forum a été un temps menacée par la colère de la France après l'alliance conclue dans son dos par Washington avec l'Australie et le Royaume-Uni, qui s'est traduite par l'annulation d'une méga-commande de sous-marins français par Canberra.

Les Européens ont finalement donné leur accord à une déclaration conjointe dans laquelle l'UE et les Etats-Unis s'engagent à renforcer les chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs, dont les usines sont très majoritairement situées en Asie et dont la pénurie mondiale handicape fortement le secteur technologique.

La référence à une seconde réunion du TTC au premier trimestre 2022 a en revanche été retirée du projet de déclaration.

La réunion à Pittsburgh, ancienne capitale américaine de la sidérurgie reconvertie dans la tech, a notamment rassemblé côté américain le secrétaire d'Etat Antony Blinken, la secrétaire au Commerce Gina Raimondo et la représentante pour le commerce Katherine Tai, et côté européen le commissaire au Commerce Valdis Dombrovskis et la commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager.

