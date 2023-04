USA et UE cherchent encore à réduire la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie

BRUXELLES, 4 avril (Reuters) - Les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) envisagent des options pour réduire davantage la dépendance énergétique de l'Europe à la Russie, a déclaré mardi le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken. "La militarisation de l'énergie par la Russie souligne l'urgence de cette tâche et l'opportunité d'accélérer notre action (dans la transition vers une énergie propre)", a-t-il dit à des journalistes après une rencontre avec le haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères, Josep Borrell, à Bruxelles. "Nous nous concentrerons sur la manière dont nous pouvons réduire davantage la dépendance de l'Europe à l'égard de l'énergie russe et accélérer la production d'énergie propre dans la région euro-atlantique", a ajouté Antony Blinken. (Reportage Sabine Siebold, Jan Strupczewski, Simon Lewis, Kate Abnett, Andrew Gray; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)