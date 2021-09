USA et Russie disent avoir eu une réunion "substantielle" sur le contrôle des armements

WASHINGTON (Reuters) - Les Etats-Unis et la Russie ont déclaré jeudi dans un communiqué commun avoir eu des discussions "intensives et substantielles" au cours de leur deuxième réunion dans le cadre d'un dialogue stratégique destiné à apaiser les tensions entre les deux premières puissances nucléaires mondiales.

Les présidents américain Joe Biden et russe Vladimir Poutine, dont les pays possèdent 90% des armes nucléaires dans le monde, sont convenus lors d'un sommet en juin à Genève d'instaurer un "dialogue de stabilité stratégique" pour poser les bases d'un futur accord de contrôle des armements et de réduction des risques.

Après une première réunion en juillet, les délégations emmenées par la secrétaire d'Etat adjointe Wendy Sherman, côté américain, et le vice-ministre des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, côté russe, se sont retrouvées ce jeudi à Genève et ont décidé que les groupes de travail mis en place dans le cadre de ce dialogue allaient se concentrer sur la définition des principes et des objectifs d'un futur contrôle des armements.

Un responsable américain de haut niveau a déclaré à des journalistes que, pour Washington, cela avait été "une rencontre très productive".

(Reportage Humeyra Pamuk and Daphne Psaledakis, version française Bertrand Boucey)