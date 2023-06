USA et Iran en pourparlers pour apaiser les tensions avec une "entente"

par Parisa Hafezi, John Irish et Arshad Mohammed DUBAI/PARIS (Reuters) - Les Etats-Unis mènent des pourparlers avec l'Iran pour définir des mesures qui pourraient encadrer le programme nucléaire de Téhéran, permettre la libération de certains ressortissants américains et aboutir au dégel d'avoirs iraniens à l'étranger, ont déclaré des représentants iraniens et occidentaux. Ces mesures pourraient faire partie d'une "entente" plutôt que d'un accord formel, lequel devrait être soumis au Congrès américain où de nombreux élus sont opposés à lâcher du lest face à l'Iran du fait de l'aide militaire apportée à la Russie, de la répression dans le pays et de ses liens avec des groupes menant des attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Alors que les discussions indirectes destinées à raviver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien sont tombées dans l'impasse, Washington espère rétablir certaines limites pour empêcher Téhéran de se doter de l'arme nucléaire, auquel cas une menace pourrait planer sur Israël, allié des Etats-Unis, et une course à l'armement être déclenchée dans la région. L'Iran nie vouloir développer une arme nucléaire. Depuis que l'ancien président américain Donald Trump a dénoncé en 2018 l'accord sur le nucléaire iranien signé par Téhéran et des puissances internationales, l'Iran a commencé à s'affranchir par étapes des termes de l'accord, dépassant notamment, et de loin, les limites fixées en matière d'enrichissement de l'uranium. La volonté des Occidentaux de relancer les échanges avec l'Iran illustre leur préoccupation croissante à l'égard des avancées effectuées par Téhéran. Si le gouvernement américain a démenti vouloir conclure un accord provisoire, le langage utilisé par des représentants laisse entrevoir une ouverture pour trouver une "entente" moins formelle avec l'Iran. Le porte-parole du département d'Etat américain a déclaré que Washington souhaitait de Téhéran une désescalade des tensions et des limites sur son programme nucléaire, et qu'il arrête de soutenir des milices au Moyen-Orient ainsi que la Russie dans son offensive en Ukraine. "Nous continuons de dialoguer diplomatiquement pour poursuivre tous ces objectifs", a dit Matt Miller, sans donner de détails. Un représentant iranien a indiqué qu'il y avait une volonté des deux camps d'"éviter toute escalade supplémentaire". "Appelez cela comme vous voulez - accord temporaire, accord intérimaire, entente mutuelle", a-t-il déclaré. La première étape inclurait "d'échanger des prisonniers et de débloquer une partie des actifs gelés de l'Iran". D'après lui, des mesures supplémentaires pourraient par la suite prévoir une levée des sanctions américaines sur les exportations de pétrole iraniennes en échange d'une limite sur l'enrichissement d'uranium et d'une plus grande coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il s'agirait d'une "entente d'apaisement", a expliqué un représentant occidental sous couvert d'anonymat, faisant savoir qu'il y avait eu plus d'un cycle de discussions indirectes à Oman entre un haut représentant américain et le négociateur en chef de l'Iran sur le nucléaire. (Reportage Parisa Hafezi, John Irish et Arshad Mohammed, avec Ramu Ayub, Simon Lewis and Daphne Psaledakis; version française Jean Terzian)