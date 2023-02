USA/Election : Nikki Haley va défier Trump pour l'investiture républicaine

par Trevor Hunnicutt et Gram Slattery WASHINGTON, 1er février (Reuters) - Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud, annoncera le 15 février sa candidature à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2024 aux Etats-Unis, pour laquelle elle défiera son ancien mentor Donald Trump, a-t-on appris d'une source informée de ce projet. Ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès de l'Onu de 2017 à 2018 sous la présidence de Donald Trump, Nikki Haley devrait adresser une invitation à ses partisans dans la journée de mercredi, selon les médias locaux The Post et Courier, qui ont les premiers fait état de cette probable annonce. Si elle était désignée, Nikki Haley deviendrait la première femme candidate du Parti républicain pour la présidence des Etats-Unis. Fille d'un couple d'immigrés indiens, elle en serait aussi la première candidate "non-blanche" pour cette fonction. Même si les sondages au niveau national lui accordent pour l'instant moins de 10% des intentions de vote dans la course à l'investiture républicaine, Nikki Haley s'est forgée une réputation de redoutable candidate après être parvenue à remporter plusieurs élections serrées. Gouverneure de Caroline du Sud, un Etat qui pèse traditionnellement lourd au sein du Parti républicain, de 2011 à 2017, elle va toutefois devoir préciser son positionnement sur de nombreux sujets. Après avoir fermement défendu les initiatives diplomatiques de Donald Trump lorsqu'elle était représentante américaine à l'Onu, notamment le retrait controversé des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, elle a ensuite régulièrement pris ses distances avec Donald Trump avant systématiquement d'adopter une position plus conciliante envers l'ancien président américain, assurant qu'il devait jouer un rôle important au sein du Parti républicain. Bien qu'elle ait critiqué les républicains contestant de manière infondée les résultats de l'élection présidentielle de 2020, elle a mené campagne lors des élections de mi-mandat l'an dernier en faveur de plusieurs candidats soutenant Donald Trump dans son refus de sa défaite face à Joe Biden deux ans plus tôt. Son positionnement sur les questions raciales paraît aussi fluctuer entre messages de tolérance et propos jugés outranciers par ses détracteurs, comme lorsqu'elle a déclaré en novembre dernier que le sénateur démocrate de Géorgie Raphael Warnock, un Noir originaire de Savannah, devrait être "expulsé". Elle a néanmoins attiré l'attention de l'ensemble du pays en 2015 lorsque, en tant que gouverneure, elle a promulgué une loi sur le retrait du drapeau confédéré hissé devant le capitole de l'Etat de Caroline du Sud, à la suite du meurtre de neuf fidèles noirs dans une église de Charleston par le suprémaciste blanc Dylann Roof. (Reportage Trevor Hunnicutt et Gram Slattery, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)