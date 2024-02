USA/Election : Donald Trump facile vainqueur des caucus du Nevada

USA/Election : Donald Trump facile vainqueur des caucus du Nevada













9 février (Reuters) - Donald Trump a remporté les caucus organisés jeudi dans l'Etat du Nevada et dans les Îles vierges américaines, se rapprochant un peu plus de la nomination comme candidat du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre prochain. L'ancien président, largement en tête dans la course à l'investiture du "Grand Old Party" (GOP), était le seul candidat majeur dans le Nevada, sa rivale Nikki Haley, sa seule adversaire à l'échelle nationale, ne s'étant pas présentée. Donné vainqueur jeudi soir par le cabinet Edison Research, il devrait obtenir les 26 délégués qui étaient en jeu dans cet Etat, dans la perspective de la convention nationale du Parti républicain en juillet. Donald Trump a également remporté les quatre délégués des Îles vierges en s'imposant facilement face à Nikki Haley. Le promoteur immobilier a remporté 182 voix ou 74% des 246 suffrages exprimés contre 26% à sa rivale. Les caucus du Nevada, assemblées locales mises en place par le Parti républicain local favorable à Donald Trump, ont eu lieu deux jours après une primaire organisée par l'Etat et marquée par une humiliante défaite pour Nikki Haley. Seule "grande candidate" du scrutin, auquel Donald Trump ne se présentait, elle n'a rassemblé que 30% des voix alors que l'option "aucun de ces candidats", privilégiée par des dizaines de milliers de militants trumpistes, en a recueilli 63%. La concurrence de ces deux scrutins est due à un désaccord entre le Parti républicain local, dirigé par des alliés de Donald Trump, et une loi votée par l'Etat en 2021 qui exigeait l'organisation d'une primaire. Le Parti républicain du Nevada a par la suite décidé que seuls les délégués désignés dans les caucus seraient pris en compte pour la convention nationale. Déjà vainqueur facile dans l'Iowa et le New Hampshire, Donald Trump se rapproche à grands pas de l'investiture. Nikki Haley refuse toujours de renoncer mais la primaire organisée dans son Etat de Caroline du Sud le 26 février pourrait marquer la dernière étape de son aventure. L'ancienne ambassadrice de Donald Trump auprès des Nations unies, gouverneure de Caroline du Sud pendant six ans, est très nettement devancée par Donald Trump dans les sondages. (Tim Reid; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Nicolas Delame)