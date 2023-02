USA : Ecoles fermées, vols annulés à cause d'une massive tempête de neige

CHICAGO, 22 février (Reuters) - Une tempête de neige massive frappait mercredi le coeur des Etats-Unis, après avoir traversé l'Ouest et le Nord du pays, provoquant la fermeture d'écoles, l'annulation de vols et empêchant la circulation routière, alors que plus de 50 millions d'habitants étaient concernés par des alertes météorologiques. Jusqu'à 60 centimètres de neige et des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 97 km/h étaient attendus dans certaines régions du pays, dans la journée ainsi que jeudi, a indiqué le service national de météorologie. La tempête a traversé aussi mardi la Californie, où plus de 100.000 logements et commerces étaient toujours privés d'électricité selon le site spécialisé Poweroutage.us, puis a entraîné neige et verglas dans l'Est du pays, notamment en Nouvelle-Angleterre. D'après des experts, la multiplication et l'intensité croissante de ces tempêtes, entrecoupées de périodes de canicule et d'extrême sécheresse, sont une illustration du changement climatique. (Reportage Brendan O'Brien, avec Rich McKay à Atlanta; version française Jean Terzian)