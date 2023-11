USA : Croissance nulle des prix à la consommation en octobre !

WASHINGTON, 14 novembre (Reuters) - Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont décéléré plus fortement que prévu en octobre, montrent les statistiques officielles publiées mardi. L'indice des prix à la consommation (CPI) a affiché une croissance nulle (0,0%) le mois dernier après une progression de 0,4% en septembre, a annoncé le département du Travail. Sur un an, il ressort à +3,2%, après un gain de 3,7% en septembre. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne pour le mois d'octobre un ralentissement à 0,1% d'un mois sur l'autre et à 3,3% en rythme annuel. L'indice CPI, hors énergie et produits alimentaires, dite inflation de base ("core CPI"), a pour sa part ralenti à 0,2% sur un mois, contre 0,3% en septembre, alors que le consensus prévoyait une stagnation à 0,3%. Sur un an, le core CPI a ralenti à 4,0% après une hausse de 4,1% en septembre et un consensus de même ampleur pour le mois d'octobre. Sur les marchés financiers, le dollar et les rendements souverains américains reculent. (Reportage Lucia Mutikani; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)