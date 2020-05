USA: Baisse inattendue des stocks de pétrole brut

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les stocks américains de pétrole brut ont enregistré une baisse inattendue la semaine dernière tandis que ceux de produits distillés augmentaient, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Les stocks de brut ont diminué de 745.000 barils à 531,5 millions alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 4,1 millions de barils.

Les stocks au terminal de Cushing, dans l'Oklahoma, référence pour les contrats à terme sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), ont chuté de trois millions de barils, précise l'EIA.

Les réserves d'essence ont baissé de 3,5 millions de barils à 252,9 millions alors que le consensus les donnait en recul de 2,2 millions de barils.

Celles de produits distillés, qui incluent le fioul domestique et le diesel, ont au contraire augmenté de 3,5 millions de barils, soit de 600.000 barils de plus qu'attendu, à 155 millions, leur plus haut niveau depuis mars 2017.

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries a reculé de 2,6 points de pourcentage à 67,9%.

L'EIA précise que la production pétrolière des Etats-Unis est tombée la semaine dernière à 11,6 millions de barils par jour.

(David Gaffen, version française Marc Angrand)