USA : Baisse inattendue de l'indice "Philly Fed"

16 juin (Reuters) - Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont de nouveau dégradées en juin, montre jeudi l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale.

L'indice "Philly Fed" a reculé à -3,3 après 2,6 en mai, tombant à son plus bas niveau depuis mai 2020.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient au contraire une hausse de l'indice à 5,5.

La composante des nouvelles commandes a plongé à -12,4 après 22,1 en mai et celle des perspectives d'activités à six mois à -6,8 contre 2,5 le mois précédent, soit au plus bas depuis février 2008.

En revanche, le sous indice de l'emploi a augmenté à 28,1 contre 25,5.

Celui des prix acquittés a baissé à 64,5 après 78,9 en mai.

(Rédaction de Gdansk, édité par Marc Angrand)