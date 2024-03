USA : Baisse des offres d'emploi en janvier

USA : Baisse des offres d'emploi en janvier













6 mars (Reuters) - Le nombre d'offres d'emploi aux Etats-Unis a reculé légèrement plus qu'attendu en janvier, signe que les tensions sur les marchés du travail américains commencent à se dissiper sous l'effet des taux restrictifs. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'oeuvre, ont reculé à 8,863 millions en janvier, selon le dernier rapport "Jolts" (Job Openings and Labor Turnover Survey) du département du Travail publié mercredi. Celles de décembre ont été revues à la baisse, à 8,889 millions, contre 9,026 millions annoncé initialement. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 8,900 millions d'offres d'emplois en janvier. A lire aussi... Le rapport officiel sur l'emploi du département du Travail sera publié vendredi. Le consensus attend 200.000 emplois non-agricoles créés en février, contre 353.000 le mois précédent. Le taux de chômage est attendu à 3,7%, comme en janvier. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)