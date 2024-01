USA : Amélioration du moral des ménages en janvier

19 janvier (Reuters) - Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu depuis le début du mois de janvier, montrent vendredi les premiers résultats de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance s'établit à 78,8contre 70 anticipé par les économistes interrogés par Reuters et 69,7 en décembre. La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle s'est élevée à 83,3, après 73,3 et celle des perspectives à 75,9 contre 67,4 en décembre. Les anticipations d'inflation à un an sont ressorties à 2,9% contre 3,1% en décembre, tandis que celles à un horizon de cinq ans sont demeurées stables à 2,9%. (Rédigé par Corentin Chappron)