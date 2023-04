USA : 228.000 inscriptions hebdomadaires au chômage

WASHINGTON, 6 avril (Reuters) - Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis se sont établies à 228.000 lors de la semaine au 1er avril, a annoncé jeudi le département du Travail, alors que les économistes interrogés par Reuters en attendaient en moyenne 200.000. Les inscriptions de la semaine précédente ont été révisées en nette hausse à 246.000 par rapport à une estimation initiale de 198.000. La moyenne mobile sur quatre semaines est de 237.750 contre 242.000 (révisé) la semaine précédente. Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté à 1,823 million lors de la semaine au 25 mars (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles) contre 1,817 million la semaine précédente. (Lucia Mutikani; version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)