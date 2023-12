"USA 2024" : Sans Trump, Biden "pas sûr" qu'il se représenterait

"USA 2024" : Sans Trump, Biden "pas sûr" qu'il se représenterait













Crédit photo © Reuters

par Nandita Bose et Trevor Hunnicutt WESTON, Massachusetts/WASHINGTON (Reuters) - Le président américain Joe Biden a déclaré mardi qu'il aurait peut-être renoncé à se représenter lors de l'élection présidentielle de 2024 si Donald Trump n'avait pas été candidat. "Si Trump n'était pas candidat, je ne suis pas sûr que je le serais", a déclaré Joe Biden lors d'un évènement visant à lever des fonds pour sa campagne. "Nous ne pouvons pas le laisser gagner." Ces déclarations interviennent alors que certains électeurs démocrates expriment des inquiétudes quant à l'âge du président, alors que Joe Biden a fêté le mois dernier ses 81 ans. "Quelqu'un lui a donné un sujet de conversation dont il pensait qu'il serait intéressant", a estimé l'ancien président et candidat à l'investiture du parti républicain, Donald Trump, lors d'un événement organisé mardi par Fox News. Joe Biden, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle de 2024, a déclaré plus tard aux journalistes qu'il ne se retirerait pas de la course à la Maison blanche. "Non, pas maintenant", a répondu Joe Biden lorsqu'on lui a demandé s'il envisagerait de se retirer si Donald Trump, qui âgé de 77 ans, renonçait à briguer lui aussi un second mandat. "Ecoutez, il se présente et je dois me présenter." Alors qu'on lui demandait s'il se serait présenté si Donald Trump n'était pas candidat, Joe Biden a répondu: "Je pense que oui." Joe Biden a annoncé sa candidature à sa réélection en avril, convaincu que ni la vice-présidente Kamala Harris ni aucun autre candidat démocrate ne pourrait battre Donald Trump lors de l'élection présidentielle, selon un ancien responsable de la Maison blanche préférant conserver l'anonymat. "Je ne pense pas que quiconque doute que notre démocratie est de nouveau en danger", avait déclaré le président américain plus tôt dans la journée de mardi. (Avec la contribution de Eric Beech; version française Camille Raynaud)