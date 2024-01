USA 2024 : Ron DeSantis jette l'éponge et annonce soutenir Trump

(Actualisé avec détails) MANCHESTER, New Hampshire, 21 janvier (Reuters) - Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé son retrait de l'investiture républicaine dans une vidéo publiée dimanche sur X, anciennement Twitter, déclarant qu'il soutiendra Donald Trump. Pressenti il y a quelques mois comme étant le principal adversaire à l'ancien président américain, Ron DeSantis, 45 ans, était parfois donné gagnant face à Donald Trump pour l'investiture républicaine dans certaines enquêtes d'opinion début 2023. "Il est clair qu'une majorité de votants à la primaire républicaine veulent donner une deuxième chance à Donald Trump", a déclaré Ron DeSantis dans une vidéo publiée sur X. "Il a mon soutien parce qu'on ne peut pas revenir à la vieille garde républicaine d'antan : une forme reconditionnée d'un corporatisme réchauffé que représente Nikki Haley", a ajouté le gouverneur de Floride. Le retrait du gouverneur de Floride laisse la voie libre à un duel entre Donald Trump, favori des sondages, et son ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu, Nikki Haley, pour affronter l'actuel locataire de la maison Blanche Joe Biden lors de la présidentielle américaine en novembre. En campagne dans le New Hampshire avant le scrutin de mardi pour la primaire républicaine, Nikki Haley a provoqué les applaudissements de la foule quand elle a annoncé le retrait de Ron DeSantis. "Pour l'instant, je vous laisse avec ceci : Que la meilleure femme gagne", a déclaré l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. (Gram Slattery et Jim Oliphant; version française Zhifan Liu)