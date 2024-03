USA 2024 : L'aide à Israël remise en cause par une partie des démocrates, selon un sondage

WASHINGTON (Reuters) - Une majorité d'électeurs démocrates américains (56%) penche en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle hostile à l'octroi d'une aide militaire à Israël, montre un sondage Reuters/Ipsos. Cette enquête d'opinion effectuée sur trois jours, achevée mercredi, place les deux candidats au scrutin du 5 novembre, Joe Biden et son probable adversaire républicain Donald Trump, au coude-à-coude avec 36% des intentions de vote. Les autres personnes interrogées ne se prononcent pas, choisissent une autre personnalité ou se déclarent indécises. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza en octobre, le soutien sans faille apporté à Israël par les Etats-Unis et le refus de Joe Biden de conditionner l'aide militaire à un changement de stratégie militaire provoquent des remous au sein du Parti démocrate. Le président américain a facilement remporté mardi la primaire démocrate dans l'Etat du Michigan mais plus de 100.000 votants ont manifesté leur mécontentement sur ce dossier en déposant des bulletins blancs. Dans le sondage Reuters/Ipsos, seules 40% des démocrates interrogés disent soutenir un candidat présidentiel favorable à une aide à Israël. A lire aussi... Une part minoritaire mais croissante de démocrates (22% contre 13% en novembre) juge le gouvernement de Benjamin Netanyahu responsable du conflit à Gaza. Ils sont 46% à pointer du doigt le Hamas, contre 54% en novembre. Une large majorité de démocrates souhaite également que leur candidat à la présidentielle appelle à un cessez-le-feu. Alors que Joe Biden fait pression pour que les forces israéliennes limitent les pertes civiles à Gaza, où plus de 30.000 Palestiniens sont morts en près de cinq mois de guerre, Donald Trump affiche un soutien sans faille à Israël, une position épousée par une majorité d'électeurs républicains. Selon l'enquête Reuters/Ipsos, ils sont 62% à préférer un candidat favorable à une aide militaire à Israël, contre 34% d'un avis inverse. Les républicains sont également 55% (contre 40%) à approuver l'idée que les Etats-Unis ont le devoir de venir en aide aux pays démocratiques lorsqu'ils sont attaqués. Parmi les démocrates, la proportion est de 75% contre 23%. L'enquête a été effectuée sur internet, à l'échelle nationale, auprès de 1.185 Américains adultes. La marge d'erreur est de trois points de pourcentage. (Jason Lange, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)