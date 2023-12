USA 2024 : Donald Trump exclu du scrutin dans le Colorado pour son rôle dans l'assaut du Capitole

(Actualisé avec détails, photo, TV disponibles, ajoute byline) par Andrew Goudsward et Jack Queen WASHINGTON, (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump ne pourra pas figurer sur les bulletins de vote dans le Colorado lors de l'élection présidentielle de 2024 en raison de son rôle dans les évènements du 6 janvier 2021, a décidé mardi la Cour suprême de l'Etat. Donald Trump devient ainsi le premier candidat à l'élection présidentielle à se voir jugé inéligible à la Maison blanche dans l'histoire des Etats-Unis en vertu d'un article de la Constitution américaine interdisant aux responsables gouvernementaux ayant pris part à "une insurrection ou une rébellion" d'exercer leurs fonctions. Cette décision ne s'applique qu'à la primaire républicaine dans l'Etat du Colorado, prévue le 5 mars prochain, mais elle pourrait également affecter le statut de Donald Trump lors de l'élection présidentielle du 5 novembre 2024. Donald Trump, actuellement favori pour remporter l'investiture républicaine et affronter le président démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle, a annoncé qu'il ferait appel de cette décision devant la Cour suprême des Etats-Unis, où il a nommé trois des neuf juges qui y siègent. La Cour suprême du Colorado a conclu que la Constitution des Etats-Unis interdisait à Donald Trump de figurer sur le bulletin de vote en raison de son rôle dans l'attaque du Capitole menée par ses partisans le 6 janvier 2021. Elle a fondé sa décision sur l'article 3 du XIVe amendement de la Constitution, adopté après la guerre de Sécession afin d'empêcher les partisans de la Confédération de siéger au gouvernement. "La Cour suprême du Colorado a rendu une décision totalement erronée ce soir et nous déposerons rapidement un recours devant la Cour suprême des Etats-Unis et une demande simultanée de suspension de cette décision profondément antidémocratique", a déclaré un porte-parole de la campagne de Donald Trump. La campagne de Joe Biden s'est refusée à tout commentaire. (Reportage Kanishka Singh, Costas Pitas et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)